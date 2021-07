Belle Perez (45) zal in september te zien zijn in ‘Beste zangers’, de Nederlandse versie van onze ‘Liefde voor muziek’. De Vlaams-Spaanse zangeres uit Pelt gaat er aan de slag met muziek van collega’s die ze nauwelijks kent, en het belooft een emotionele rit te worden. “Mijn aflevering is erg persoonlijk”, aldus Belle.