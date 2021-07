Jasper Philipsen beleeft vandaag een unicum. Voor het eerste rijdt hij negentien ritten op rij. Het verschil in ervaring met rivaal Mark Cavendish, tien keer een grote ronde van eenentwintig ritten op zijn palmares staan. “Ik ben moe en ik denk niet dat ik nog veel moeër (sic) kan worden. Cav is op recordjacht. Het record is hem gegund, maar daar wil ik toch nog voor even een stokje voor steken.”