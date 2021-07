De eindzege was eigenlijk al op zak voor de Pyreneeën. De ritwinst op de Col du Portet was the icing on the cake. Donderdag kwam daar nog een lading kersen bij. De gele trui, de witte trui, de bolletjestrui en drie ritzeges. De hegemonie van Tadej Pogacar krijgt een kannibalistisch karakter. “Het geel is uiteraard belangrijker, maar mocht het kunnen reed ik elke dag in de bolletjestrui. Ik vind het de mooiste trui van de Tour.”