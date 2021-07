De inwoners van het ingesloten Herbricht in Lanaken hebben bange uren achter de rug. Een rubberboot was niet voldoende om de enkele inwoners die nog achtergebleven waren, te redden. Een boot van het leger bracht soelaas. Inwoners van Herbricht sluiten vrienden, familie en buurtbewoners in de armen wanneer ze eindelijk voet aan wal kunnen zetten omstreeks 22.30 uur.