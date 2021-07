Hasselt

Voor een onderzoek naar de impact van corona in ons grensgebied Maas-Rijn moeten de deelnemers zelf bloed afnemen en opsturen. Slechts tien procent neemt deze heikele drempel. Analyse van antistoffen in de bloedstalen zal inzicht geven in de verspreiding van corona naargelang de genomen maatregelen in Nederland, Duitsland en België.