Riemst/Maasmechelen/Maaseik/Lanaken/Dilsen-Stokkem

In Lanaken is gisteren gestart met de verplichte evacuatie van bewoners van de Maasdijk. Ook de burgemeesters van andere gemeenten drongen ’s avonds aan op een vrijwillige evacuatie in de kerkdorpen langs de Maas. Er werd gevreesd voor het slechtst mogelijke scenario: de Maas die voor het eerst in honderd jaar buiten haar winterbekken treedt.