Sporthal van Dilsen crisiscentrum voor mensen die huizen vrijwillig willen verlaten

In Dilsen-Stokkem wordt donderdagavond de sporthal in gereedheid gebracht als crisiscentrum. Dat omdat de Maas dreigt te overstromen.

Tijdens een overleg met gouverneur Jos Lantmeeters op donderdagavond zijn de Maaslandse burgemeesters op de hoogte gebracht dat de debieten op de Maas historisch hoog zijn en dat de voorspellingen erop wijzen dat de situatie enkel zal verergeren. Daarom werd er beslist om preventieve maatregelen te treffen in zes gemeenten: Riemst, Lanaken, Maasmechelen, Dilsen-Stokkem Maaseik en Kinrooi. Aan mensen die in overstromingsgebieden wonen raden de burgemeesters aan om te evacueren naar familie of vrienden. Men vraagt zorg te dragen voor eigen veiligheid en het zekere voor het onzekere te nemen. Bij een breuk in de stuw kan ook het Albertkanaal in de problemen komen en overstromen.

Voor Dilsen-Stokkem gaat het vooral om de inwoners van Stokkem en Lanklaar. Daarbij zijn ook de kernen Mulheim, Rachels, Veeweide en Noteborn. Burgemeester Sofie Vandeweerd (Open Vld): “Voor deze mensen die niet bij familie of vrienden terecht kunnen, maken we ruimte in de sporthal aan het Koning Boudewijnplein in Dilsen. Dit evacuatiecentrum voorzien we van bedden, tafels, stoelen, eten en drank. Er is een callcenter voorzien op het nummer 089/79.08.00.”

Meer info via : www.dilsen-stokkem.be. Deze site geeft de vele straten aan die in het overstromingsgebied liggen.

(mmd)