Zeeland

In volle voorbereiding voor de Supercup, trokken de spelers en staff van KRC Genk vandaag op teambuilding in Nederland. Ze waagden zich aan een hoogteparcours in het klimbos van de Zeeuwse Helden in Zeeland. Dat leverde enkele mooie beelden op. Opvallende aanwezige was Gerardo Arteaga, hij sloot op de teambuilding terug aan bij de groep.