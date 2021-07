Negen doden en vier vermisten na hevige regenval in ons land

Bij de ongeziene overstromingen in ons land zijn negen personen om het leven gekomen. Vier anderen zijn nog steeds vermist en ook de materiële schade is aanzienlijk.

De situatie is het ernstigst in de provincie Luik. Waarnemend gouverneur Catherine Delcourt en het Luikse stadsbestuur hebben donderdagnamiddag burgers opgeroepen om de stad Luik te verlaten omdat de Maas dreigde buiten zijn oevers te treden. Het evacuatieadvies gold voor de wijken Coronmeuse, Saint-Léonard, Outremeuse en het stadscentrum. Er werd vooral gevreesd voor de situatie aan de stuwdam van Monsin, die momenteel hersteld wordt. Het provinciaal rampenplan was er al sinds woensdag van kracht.

Een vijftiger verdronk in zijn kelder in Aywaille, in Eupen kwam een 22-jarige man om het leven nadat hij met een zwemband in het snel stromende water in de wijk Nispert sprong. Vijf anderen kwamen om het leven in Verviers. In Pepinster werd een levenloos lichaam gevonden onder een gedeeltelijk ingestorte brug. Een twaalftal huizen is er ook ingestort. In Philippeville kwam een vijftiger om het leven, toen hij probeerde takken die een afvoerpijp blokkeerden uit een beek te verwijderen.

Er zijn ook vier vermisten. In Marcourt, in de gemeente Rendeux in de provincie Luxemburg, werd woensdag een meisje van vijftien meegesleurd door de Ourthe. Zij is nog altijd niet teruggevonden. Bij een reddingsoperatie in Pepinster raakten drie mensen vermist toen donderdagmiddag een reddingsboot omsloeg. Aan boord zaten vijf brandweerlieden en drie bewoners. De burgemeester Philippe Godin vreest het ergste voor de drie vermisten.

Buitenlandse hulp

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) heeft de federale fase afgekondigd en ook het Europees steunteam van Civiele Bescherming geactiveerd. Daardoor kan ons land een beroep doen op extra materiaal en hulpverleners. De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin kondigde daarop aan 40 reddingswerkers van het Franse leger naar Luik te sturen, net als een helikopter en een onderzoeksteam. Ook Italië en Duitsland stuurden al hulp.

De Waalse regering heeft op haar beurt beslist om financiële noodhulp vrij te maken voor de mensen die getroffen zijn door de overstromingen. Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) verzekerde dat de overstromingen erkend zullen worden als nationale ramp.

Koning Filip en koningin Mathilde trokken in de namiddag naar het zwaar getroffen Chaudfontaine. Ze ontmoetten er slachtoffers van het noodweer en brachten hulde aan de reddingsdiensten.

Alarmdrempel

Vele waterlopen in Wallonië hebben de alarmdrempel voor overstromingen overschreden. Uit de laatste stand van zaken van 19 uur blijkt dat de risico’s op overstroming het hoogst zijn voor de rivieren Eau d’Heure, Eau blanche en Eau noire, de Boven- en Beneden-Lesse, de Lhomme, de Ourthe, de Amblève, de Vesder, de Viroin, de Dijle, de Zenne, het kanaal Brussel-Charleroi, de Chiers, de Mehaigne, de Hoge en Lage Maas en hun bijrivieren.

Vanaf 7 uur werd het treinverkeer in Wallonië helemaal stilgelegd. Iets voordien was een lege trein ontspoord bij het binnenrijden van Rochefort-Jemelle (provincie Namen). Slechts enkele treinen rijden nog in het zuiden van het land, maar de NMBS raadt het nemen van de trein er sterk af. De spoormaatschappij vraagt reizigers ook om weg te blijven van de stations in de provincies Namen, Luxemburg en Luik. Het station Luik-Guillemins en de andere stations in de stad Luik zijn sinds de namiddag gesloten.

De stortbuien hebben ook het gas- en elektriciteitsnet getroffen, net als de drinkwatertoevoer van waterbeheerders SWDE en CILE. Ook het telefoonnetwerk in de provincie Luik werd getroffen. De postbedeling in verschillende plaatsen in het land was donderdag ook verstoord.

Militairen

In Vlaanderen zijn de provincies Vlaams-Brabant, Limburg en het oostelijk deel van Antwerpen het zwaarst getroffen. Overstromingen zijn ook daar niet uitgesloten.

Militairen rukten donderdag uit om te helpen in de provincies Luik, Namen, Luxemburg en Limburg. Vanaf woensdagmiddag werden reeds vrachtwagens ter beschikking gesteld voor de evacuatie van de bevolking.

Code geel

Het KMI heeft het volledige land op het einde van de namiddag code geel toegekend, met uitzondering van de kust en de provincies West- en Oost-Vlaanderen. De provincies Namen en Luxemburg kregen woensdag code oranje opgekleefd, terwijl voor Luik zelfs code rood van kracht was. Er wordt nog steeds zo’n 5 à 30 millimeter neerslag verwacht.