Maasdijk afgesloten in Kinrooi

Het waterpeil van de Maas is reeds 7 à 8 meter gestegen. Door de waterdoorstroming en bijkomende regenval vreest men dat het peil van de rivier nog gaat stijgen. Barlisium aan dagstrand de Steenberg en de pop-up ijsbar aan het Bastion werden in de loop van de dag reeds ontruimd. De dijk is gesloten met schotbalken zodat de Maasplas nog iets kan stijgen. De palen aan jachthaven de Spaanjerd zouden hoog genoeg zijn om de waterstand aan te kunnen. Houbenhof is gevrijwaard en ook de dieren errond zijn geëvacueerd. In Molenbeersel werd eerder reeds een jeugdkamp ontruimd omwille van de hoge waterstand van de beken.