Lanaken start met verplichte evacuaties: crisiscel houdt rekening met slechtst denkbare scenario

In Lanaken is intussen gestart met de verplichte evacuatie van bewoners van de Maasdijk. Ook de burgemeesters van de andere Maasdorpen dringen aan op een vrijwillige evacuatie van kerkdorpen die langs de Maas of het Albertkanaal liggen omdat er rekening wordt gehouden met het ‘slechtste scenario’.

Er zijn simulaties waarbij over de 3.700 m³ water per seconde wordt gegaan terwijl de Maasdijken voorzien zijn op 3.500 m³.

“We gaan een stuk van de Maasdijk tot aan de hogere talud evacueren. Sapstraat en een deel van de Brugstraat tot aan de brug. Mensen kunnen terecht in het ontmoetingscentrum Jeugdpark. Inwoners van de Maaseikse deelgemeenten zoals Heppeneert, Aldeneik en wat andere wijken en Maasmechelse deelgemeenten Kotem, Meeswijk, Leut en Vucht-dorp worden gevraagd om vrijwillig te evacueren. Zij lopen het risico dat hun huizen gedeeltelijk onder water komen te staan.

De crisiscel dringt aan op die evacuatie. Aan bewoners wordt gevraagd om voor hun eigen veiligheid te zorgen en naar een veilig onderkomen bij vrienden of familie te gaan. Mensen krijgen deze tips: berg waardevolle spullen veilig en hoog op, schakel gas en elektriciteit uit en help kwetsbare buren en ouderen met evacueren.

Alhoewel de crisiscel opriep om te evacueren waren de inwoners van Meeswijk, Leut en Vucht donderdag rond 22 uur niet van plan dat te doen. “De vorige keren stond het veel hoger en stonden we hier in het water. Nu is er geen water te zien. We vertrekken dus niet,” zeggen enkele mensen aan de winterdijk in Mazenhoven bij Leut.

Omdat er ook een risico bestaat dat het Albertkanaal buiten de oevers gaat, wordt ook bekeken wat er in Kanne bij Riemst moet gebeuren. Daar was donderdag rond 20.45 uur nog wel geen gevaar. Intussen worden extra politieploegen ingezet om de veiligheid zoveel mogelijk te garanderen.

De weg in Nederland na de Pater Sangersbrug dreigde even geleden al te overspoelen. In overleg met de Nederlandse collega’s is de Maasbrug in Maaseik intussen gesloten.

Zandzakken kunnen momenteel niet meer worden opgehaald omdat de voorraden door de veiligheidsdiensten voor grote calamiteiten worden gehouden.

De vraag om vrijwillig te evacueren kan in de loop van de avond nog wel worden herzien en worden opgeschaald naar een dwingend bevel tot evacuatie. In de Nederlandse buurgemeenten wordt al verplicht geëvacueerd.

