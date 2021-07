Ze vallen als vliegen: ook Kerber en Azarenka geven verstek voor Olympische Spelen

Kerber pakte op de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro een zilveren plak. Ze verloor in de finale van Monica Puig uit Puerto Rico. In haar carrière won Kerber drie keer een Grand Slam. In 2016 won ze de Australian Open en de US Open, drie jaar geleden schreef ze Wimbledon op haar naam. Vorige week reikte Kerber tot de laatste vier op Wimbledon.

Eerder meldden onder anderen Serena Williams en Simona Halep zich al af voor de Spelen. Rafael Nadal en Roger Federer doen niet mee bij de mannen.

Ook Azarenka zegt af

Het lijstje met toptennissers die niet op de Spelen zullen zijn, blijft aangroeien. Donderdag maakte de Wit-Russische Victoria Azarenka (WTA-14) bekend dat ze niet naar Japan gaat. De voormalige nummer een van de wereld haalt de coronapandemie aan als reden voor haar forfait.

De 31-jarige Azarenka, winnares van het Australian Open in 2012 en 2013, heeft al twee olympische medailles in de prijzenkast. In 2012 veroverde ze in Londen met Max Mirnyi goud in het gemengd dubbel en brons in het enkelspel.

“Ik heb de moeilijke beslissing genomen om niet deel te nemen in Tokio”, twitterde Azarenka. “Ik heb geweldige herinneringen aan de Spelen, maar met alle uitdagingen die ons te wachten staan gerelateerd aan de pandemie, weet ik diep in mijn hart dat dit de juiste beslissing is voor mezelf en mijn team.”