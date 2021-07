Hoe modern ook van vorm, de St. George’s Day Promenade in Zeebrugge is een herinnering aan de Eerste Wereldoorlog. — © Westtoer

In het landschap dat we nu kennen als het Zwin lagen ooit wereldhavens. In een tentoonstelling en tijdens een fietstocht zien we ze voor onze ogen tot leven komen tijdens een tweedaagse aan de Oostkust. En er is nog veel meer te doen in Blankenberge, Zeebrugge en Knokke.