Een reddingsactie van de Gentse brandweer, die donderdag naar de Waalse gemeente Pepinster was getrokken om bijstand te verleden, is donderdagmiddag verkeerd afgelopen. Nadat een boot van de brandweer kantelde, kwam iedereen in het water terecht. De brandweermannen zijn in veiligheid gebracht, maar drie burgers blijven vermist.