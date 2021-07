Greet Minnen treft Storm Sanders in kwartfinale op WTA-toernooi van Praag, Ysaline Bonaventure uitgeschakeld

Greet Minnen (WTA-122) neemt het vrijdag in de kwartfinales van het WTA-toernooi in de Tsjechische hoofdstad Praag (235.238 dollar) op tegen Storm Sanders (WTA-141). Die 26-jarige Australische schakelde donderdag de Spaanse Nuria Parrizas Diaz (WTA-117) met 4-6, 6-3 en 6-1 uit.

Minnen schaarde zich eerder op de dag bij de laatste acht met 6-3, 7-6 (7/3) winst tegen de Russische Anastasia Gasanova (WTA-171). Tegen Sanders speelde ze nog niet eerder.

Ysaline Bonaventure (WTA-127) slaagde er niet in zich voor de kwartfinales te plaatsen. Zij verloor in 1 uur en 37 minuten met 7-6 (7/2) en 6-4 van de Tsjechische Barbora Krejcikova (WTA-13), vorige maand winnaar van Roland-Garros en tweede reekshoofd op het hardcourt in Praag.