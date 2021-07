Fietsen met de hond: hoe doe je dat veilig en vindt je viervoeter dat wel leuk?

Een zomerse fietstocht. En als we nu de hond mee willen laten genieten? Als we hemop onze fiets zetten of naast ons rijwiel laten meelopen? De zon mag voor iedereen schijnen, ja toch? Maar waar plaatsen we dan Moose, Spip, Pippa en al die andere honden, katten of konijnen? En vinden ze dat wel fijn? Vragen voor Werner de Dobbeleer, lid van onze Bicycle Board, en woordvoerder van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) en dierendokter Rob Lückerath.