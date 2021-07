Cavendish overleeft de bergen, ondanks een van zijn slechtste klimmen in de Tour: “Ik brandde mezelf compleet op”

Mark Cavendish was een tevreden man dat hij de top van de laatste col tijdig had bereikt. “Het kon vandaag iets gemakkelijker zijn gegaan, maar ik brandde mezelf op in die tussenspurt.”

“We wisten dat Team BikeExhange alles op alles zouden zetten voor die punten daar”, blikt Cavendish terug op de tussensprint. “Gelukkig was de groep weg met Julian Alaphilippe.”

“En dan kwam misschien een van mijn slechtste klimmen in de Tour de France: de Tourmalet. Ik weet niet hoeveel keer ik die col al opgereden ben. Misschien tien keer in de Tour, maar elke keer is het een onmogelijk gevecht met mezelf. Ik was heel emotioneel toen ik in Luz Ardiden over de streep kwam, want de laatste grote obstakels vóór Parijs lijken weg.”

“Ik weet niet of we morgen sprinten. We zullen het proberen. Maar het is toch opnieuw 207 kilometer lang. Zo hard... Ik verlang ernaar om bij de jongens opnieuw in het peloton zitten”, aldus Cav, die ondertussen al vier stuks toegevoegd heeft en vrijdagmiddag Eddy Merckx voorbij kan met een 35ste Tourritzege.

