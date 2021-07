Dartswereld is een kleurrijk gezicht armer: cultfiguur Andy Fordham op 59-jarige leeftijd overleden

Fordham won in zijn dartscarrière vele prijzen, maar de kroon op zijn werk bereikte hij in 2004, toen hij in de finale van de Lakeside Mervyn King wist te verslaan en wereldkampioen werd.

The Viking was bij het grote publiek ontzettend populair, mede door zijn kolossale voorkomen en lange, woeste haren. Ook zegevierde hij in 1999 bij de World Masters, bereikte hij in 2002 de halve finale van de World Darts Trophy en in 2003 de halve finale van de International Darts League.

PDC en BDO

Fordham was een van de laatste wereldkampioenen van het oude format, voordat de PDC het officiële wereldkampioenschap ging organiseren. De in Charlton geboren Fordham maakte in 2009 de overstap van de BDO naar de PDC, maar na enkele jaren keerde hij in 2013 toch weer terug naar de BDO.

De zwaarlijvige darter met de bijnaam The Viking kwam vaak in het nieuws vanwege gezondheidsproblemen. De Engelsman bekende verslaafd te zijn aan alcohol en soms wel een krat bier per dag te drinken. In 2014 viel hij flink af en probeerde hij een comeback te maken. Fordhams laatste professionele optreden was in 2018 op de World Masters. Hij werd in maart 2020 in het ziekenhuis opgenomen met een darmprobleem, waarbij 16 liter vocht uit zijn lichaam moest worden afgevoerd.

In januari van dit jaar raakte Fordham besmet met het coronavirus. Hij overleed donderdag in het bijzijn van zijn vrouw, melden Britse media. De doodsoorzaak is niet bekend.