Franse president Macron: “Pogacar is een van die grote kampioenen uit de Tourgeschiedenis”

“Ik ben blij dat we opnieuw een Tour in juli hebben”, vertelde de Franse president die live de Tourmalet en de beklimmingen van Luz Ardiden volgde. “De Tour is voor mij een voorwendsel om mijn jaarlijkse pelgrimstocht te doen naar de Hautes-Pyrénees die me na aan het hart liggen. Ik heb daar veel herinneringen aan. Zowel met de familie als met de vrienden. Ik ken die regio heel goed”, aldus Macron die de gele trui aan Tadej Pogacar overhandigde.

“Hij is bezig aan een formidabele Tour de France. Hij heeft het verschil niet gemaakt op één rit. Ik ga niet zeggen dat hij de Tour verpletterd heeft, maar hij heeft een kolossale voorsprong uitgebouwd. Gisteren en vandaag toonde hij dat hij niet alleen weet hoe hij zijn inspanningen moet beheersen en standhouden, maar hij animeert mee de Ronde van Frankrijk. Hij is een van die grote kampioenen. Het is zijn verdienste.”

“Ik was ook blij dat de Fransen deze rit mee hebben gemaakt. Toen ik in Saint-Marie-de-Campan in de auto stapte van de Tourleiding, reed Julian Alaphilippe aan de leiding. Ik heb hem gefeliciteerd. Hij heeft het juiste strijdershart. Hij won de eerste rit en was nu nog in de aanval. Ik herinner me dat ik twee jaar geleden hem nog de gele trui gaf op een col. Dan hadden we de tandem Pinot-Alaphilippe voorin.”

© BELGA

“Bon, Pinot is er nu niet, maar in zijn plaats was er David Gaudu. Dan is er nog Bruno Amirail, een geëngageerde jonge coureur die uit Bagnères komt. We hebben Fransen die de nodige vechtlust vertonen, die een groot hart hebben. Guillaume Martin won toch vandaag een plaats in de stand. Dat is een goed teken. Het doet me verlangen om ze op een dag op de hoogste treden van het podium te zien”, aldus de Franse president, die volgende week naar Japan afreist voor de opening van de Olympische Spelen en in functie van Parijs 2023. (hc)