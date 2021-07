Geviseerde Saka reageert voor het eerst na gemiste strafschop in EK-finale: “Ik hoop dat geen enkel kind ooit zo’n berichten krijgt”

Na zijn gemiste strafschop in de EK-finale werd Bukayo Saka bedolven onder de haatdragende en zelfs racistische reacties. In een open brief heeft de aanvaller van Arsenal nu voor het eerste zelf gereageerd op wat er is gebeurd. “Ik wíst dat ik dit soort berichten zou krijgen.”

“Ik ben een paar dagen weggebleven van sociale media om tijd met mijn familie door te brengen en na te denken over de afgelopen weken”, opent de jonge speler van Arsenal zijn brief. Nadat Saka op sociale media heel wat negatieve commentaren kreeg, waren anderen er als de kippen bij om het voor hem op te nemen. “Ik kan niet beschrijven hoe dankbaar ik ben voor alle liefde die ik heb ontvangen, ik sta erop om écht iedereen te bedanken die me gesteund heeft.”

“Mijn reactie na de match zei het allemaal”, gaat hij verder. “Het deed me pijn en het voelde alsof ik mijn Engelse familie had laten vallen door die penalty te missen… Maar ik kan jullie één ding beloven: ik zal dat moment of de negativiteit die ik daarna heb moeten ervaren me niet laten breken.”

“Ik hoop dat geen enkel kind of volwassene ooit de haatdragende en kwetsende berichten moet ontvangen die Marcus (Rasfhord), Jadon (Sancho) en ik in onze in inbox hebben gekregen. Toen ik miste, wist ik onmiddellijk dat ik dit soort berichten zou krijgen. En het is een jammere realiteit dat grote platformen als Instagram, Twitter en Facebook te weinig doen om dit soort berichten te stoppen.”

“Er is geen plaats voor racisme of eender welke soort haat in het voetbal, of op een andere plaats in de maatschappij. Door met een meerderheid samen te komen en ons uit te spreken tegen dit soort gedragen zullen we winnen. Love always wins’”, sluit hij zijn brief af.