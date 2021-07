Wout van Aert houdt goed gevoel over aan laatste bergrit: “Het werk is bijna af, sprinten ga ik niet meer doen”

LEES OOK. Tweede ritzege op rij, steviger in het geel én de bollentrui: Pogacar heerst in de Tour

Met de laatste bergrit van de Tour zit ook de voorbereiding van Wout van Aert op de Olympische Spelen er zo goed als op. “Altijd fijn om die laatste bergrit te hebben gereden”, glimlachte de renner van Jubmo-Visma na de aankomst in Luz Ardiden. “Ik was deze week nog beter dan vorige week, ik denk dat het werk dus bijna af is.”

Op de slotklim moest Van Aert de kopgroep pas op vijf kilometer van de streep laten gaan. “Ik had misschien nog iets langer kunnen blijven hangen. Maar toen Majka zich op kop zette, wist ik dat het alleen nog maar sneller zou gaan. Aanklampen om aan te klampen heeft geen zin. Ik denk dat we goed hebben gewerkt, helaas pakken we naast de rit.”

Wel zwaaide Van Aert met lof voor zijn ploegmaat Jonas Vingegaard. “Ik geloof dat hij ooit een grote ronde kan winnen. Als je naar hier komt zonder klassementsambities en je laat dan dit zien… En volgens mij kan er zelfs nog wat bij.”

In de sprint gaat Van Aert zich de komende dagen niet meer moeien. “Als het morgen tot een sprint komt, wat ik wel verwacht, zal het voor Mike (Teunissen, red.) zijn. Ik focus me op de tijdrit. Die heeft nu prioriteit voor mij.”

Eerste Belg Xandro Meurisse: “Tevreden over mijn beklimming”

Xandro Meurisse werd met zijn twintigste plaats de eerste Belg in de achttiende rit van de Tour. “Ik had een slecht moment in het begin van de slotklim, maar daarna heb ik voor mijn eigen tempo gekozen en ben ik toch nog wat kunnen opschuiven. Ik ben best tevreden over mijn beklimming”, vertelde de renner van Alpecin-Fenix.

“Met de ritten van morgen en zondag komen er voor ons nog twee belangrijke ritten aan”, ging Meurisse verder. “We zijn blij dat de bergetappes voorbij zijn, maar nu zouden we Jasper (Philipsen, red.) graag nog naar een overwinning loodsen. Ik weet niet hoe Deceuninck-Quick-Step het gaat aanpakken en hoe fris Cavendish nog zit. Maar wij hopen dat we de kers op de taart kunnen zetten met ritwinst voor Jasper.”

Voorts strooide Meurisse nog met lof voor ritwinnaar en houder van drie truien Tadej Pogacar. “Die bolletjestrui lijkt mij niet meer dan verdiend als je drie ritten met een aankomst bergop wint. Ik denk dat niemand in het peloton daarvan staat te kijken. Hij is gewoon de beste ronderenner van het moment. Het is hem volledig gegund.”

