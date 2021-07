Tadej Pogacar zet opnieuw de puntjes op de i: “Het is echt gek dat ik opnieuw kan winnen”

Tadej Pogacar zette andermaal de puntjes op de i en pakte op Luz Ardiden zijn derde ritzege in deze Tour.

LEES OOK. Tweede ritzege op rij, steviger in het geel én de bollentrui: Pogacar heerst in de Tour

“Het is ongelofelijk, na gisteren voelde ik me opnieuw goed”, reageerde de gele trui na zijn nieuwste exploot. “Het is echt gek dat ik opnieuw kan winnen, ik geniet van deze Tour. Er komen wel nog drie dagen aan, dus ik ben nog niet gewonnen. Op de Tourmalet ging het al heel snel, dan is het zaak om gewoon gefocust in het wiel te blijven en alles rondom je te vergeten. Op de laatste klim ben ik echt tot het uiterste gegaan.”

Op de (bizarre) vraag of hij schrik heeft van Jonas Vingegaard voor de tijdrit, reageerde de Sloveen duidelijk. “Waarom zou ik me zorgen moeten maken? Het kan eens gebeuren dat je veel tijd verliest op een slechte dag in een tijdrit, maar ik kijk er wel naar uit. Ik heb veel vertrouwen in een goede afloop.” (jw)