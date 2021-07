Een dier op het etiket is goed voor de zaken, maar smaken die wijnen ook goed?

Wist u dat zes consumenten op de tien zich (nog steeds) laten leiden door het uitzicht van de fles en/of het etiket? Dat is vooral de grotere producenten niet ontgaan, die jaarlijks flink wat investeren in een aantrekkelijke packaging.

Een klassieker die het nog steeds prima doet, is een etiket met de afbeelding of verwijzing naar een dier. Aan honden en katten geen gebrek, maar ook andere dieren zijn erg in trek. Wij maakten er deze week een beestenboel van.