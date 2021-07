De meest omstreden vastgoedtransactie ooit

Een van de belangrijkste vastgoedtransacties uit de geschiedenis staat op naam van een Belg. Peter Minuit kocht in 1626 het eiland Manhattan van de lokale bevolking, en legde zo de kiem voor de wereldstad die New York nu is. Nochtans is er amper nog iets te zien in de Big Apple dat herinnert aan onze landgenoot, terwijl een naam als Peter Stuyvestant wél meteen een belletje doet rinkelen. En dat heeft allemaal te maken met wereldpolitiek, maar evengoed met intriges, stammentwisten... en bevers.