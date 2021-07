Winst in 2019. — © JEFFREY GAENS

Voor wie het zou vergeten zijn: Racing Genk is houder van de Supercup. Met ‘dank’ aan corona. De editie van 2020 werd immers geschrapt. Dus verdedigen de Limburgers hun titel. Uitzonderlijk. Want van de voorgaande acht duels tussen de landskampioen en de bekerwinnaar won Genk er amper twee. De stand tussen Club Brugge en Genk is 2-0. Een brok nostalgie.