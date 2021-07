Lakens, slaapplekken en warme maaltijden: hulpacties komen op gang na noodweer

In verschillende delen van ons land slaat het noodweer heftig toe. Vooral het oosten van Wallonië en de provincie Limburg worden zwaar getroffen. Terwijl reddingsdiensten doen wat ze kunnen om iedereen in veiligheid te stellen, komen er ook tal van hulpacties op gang.

Het water staat op heel wat plaatsen in ons land hoog. Tot aan de knieën of zelfs tot aan de schouders. Sommigen zijn heel wat kwijt en moesten in allerijl hun huis verlaten. Gelukkig is er veel solidariteit onder de Belgen. Op sociale media worden er oproepen verspreid en groepen opgericht.

In lokale opvangplaatsen komen dan ook heel wat mensen langs om donaties te doen. Handdoeken, dekens, jassen,... Ook worden er warme maaltijden aangeboden en een plek om op te drogen.

Onderdak

“Het houdt niet op, er zijn veel zeer gulle mensen,” vertelt een van de organisatoren ter plaatse aan RTBF. We zagen de oproep op Facebook,” legt een donor uit. “Dus kwamen we lakens brengen. Elkaar helpen is belangrijk in moeilijke tijden!”

Heel wat mensen willen ook onderdak bieden aan wie zijn huis heeft moeten verlaten. “Wij bieden accommodatie voor een gezin met maximaal 4 kinderen in Thimister Clermont”, suggereert een gebruiker. “Hallo, in Visé, ik heb een kamer met één tweepersoonsbed en één kinderbed. Mogelijkheid om een babybedje bij te plaatsen. Moed aan allen”, suggereert een ander.

