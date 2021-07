Maasmechelen

Donderdag rond 16 uur zijn de stalen kabels van het autoveerpont in Meeswijk (Maasmechelen) gebroken. Daardoor is het pont deels losgeslagen en dobbert het op de Maas. Het hangt voorlopig nog vast aan één kabel. De brandweer van Maasmechelen is ter plaatse om hulp te verlenen.