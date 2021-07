Meghan Markle maakt animatiereeks voor Netflix

Het nieuwste project van Meghan Markle is bekend: ze gaat een animatiereeks maken voor streamingplatform Netflix. Die krijgt de titel Pearl mee en zal gaan over een twaalfjarig meisje dat zich laat inspireren door invloedrijke vrouwen uit de geschiedenis.

“Zoals veel meisjes van haar leeftijd is onze heldin, Pearl, op zelfontdekkingsreis. Intussen probeert ze de uitdagingen van het dagelijkse leven te overwinnen”, aldus Markle in een verklaring over het project dat momenteel nog volop in de ontwikkelingsfase zit.

De wederhelft van prins Harry maakt de reeks niet alleen. Ze krijgt daarvoor professionele hulp van David Furnish, de man van Elton John. Ook Carolyn Soper, producer van animatiefilm Tangled werkt eraan mee, net als filmmakers Liz Garbus en Dan Cogan. Zij hebben elk een Emmy Award op hun palmares staan.

Pearl is een onderdeel van de samenwerking tussen Meghan Markle, prins Harry en Netflix. Met hun bedrijf Archewell Productions sloot het koppel vorig jaar een deal met de streamingdienst om verschillende documentaires en films te maken.