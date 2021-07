Pascal Ackermann sprint naar winst in Settimana Ciclistica Italiana, Sep Vanmarcke wordt derde

Voor de tweede dag op rij koos Rune Herregodts voor de vlucht vooruit in de vijfdaagse Settimana Ciclistica Italiana, een nieuwe rittenkoers op het Italiaanse eiland Sardinië. In het heuvelachtige eerste wedstrijdgedeelte van de tweede etappe van 184 kilometer tussen Sassari en Oristano ging de renner van Sport Vlaanderen-Baloise in de aanval samen met vier anderen.

De vroege vlucht werd echter snel gegrepen door het werk van de Italiaanse nationale selectie, waarna het peloton ontplofte op de langste beklimming van de dag. Daarna gingen vier andere renners naar de leiding: Fausto Masnada, Santiago Buitrago, Krists Neilands en Simon Pellaud. Masnada, een renner van Deceuninck-Quick Step maar in Sardinië aan de slag voor zijn nationale federatie, zette solo door, maar door de vlakke finale werd het toch nog een groepssprint.

In die spurt haalde de 27-jarige Ackermann het met duidelijke voorsprong voor de Hongaar Barnabas Peak en Vanmarcke, die woensdag in de openingsetappe ook al als zesde was gefinisht. Voor Ackermann is het de derde zege van het seizoen. Opmerkelijk: die drie overwinningen behaalde hij allemaal de voorbije twee weken, nadat Ackermann tot zijn ontgoocheling niet werd geselecteerd voor de Ronde van Frankrijk.