Liefde Schoemaker (400m) en Hoeseltse Annelies Nijssen (800m) halen halve finales op EK atletiek U20

Liefde Schoemaker (op de 400m) en Annelies Nijssen (op de 800m) hebben zich donderdag kunnen plaatsen voor de halve finales van het EK atletiek U20 in de Estse hoofdstad Talinn. Arne Min overleefde de kwalificaties in het hoogspringen niet.

De achttienjarige Schoemaker werd derde in haar reeks van de 400 meter in 54.88 en dat volstond voor een rechtstreeks ticket voor de halve finales. Die staan later deze namiddag (om 16u40) op het programma.

Ook de achttienjarige Nijssen werd derde in haar reeks van de 800 meter, en dat in 2:07.2. De halve finale van de Hoeseltse staat vrijdag (om 15u50) op de agenda.

Arne Min ten slotte, die ook 18 is, kwam bij drie pogingen niet over 2m10. Dat volstond niet om door te stoten naar de finale van het hoogspringen. Hij eindigde uiteindelijk als twintigste.

Het EK atletiek U20 loopt nog tot zondag. De Belgische delegatie bestaat uit 23 atleten.