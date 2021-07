1,2 én 3: Adele koopt nog een huis in Beverly Hills

De Britse zangeres Adele (33) doet een beetje van Monopoly, maar dan in het echt: ze heeft zopas een nieuwe mansion gekocht in Hidden Valley, een rijke wijk in Beverly Hills. Daar had ze al twee panden op haar naam staan. Nu kan ze dus vanuit drie voordeuren ‘Hello’ roepen naar beroemde buren, onder wie Jennifer Lawrence, Mila Kunis, Nicole Kidman en Penelope Cruz.

In Hidden Valley staan drieëndertig imposante huizen, waarvan er elf worden bewoond door supersterren. Drie daarvan zijn eigendom van Adele. De zangeres had al twee villa’s in de rijke buurt, maar toen haar goede vrienden Nicole Richie en Joel Madden hun optrekje van de hand deden, kocht de wereldster het over voor tien miljoen dollar (omgerekend 8.461.750 euro).

De villa van Nicole Richie & Joel Madden is nu dus ook van Adele. — © ISOPIX

Voor dat bedrag krijgt ze wel wat luxe: vier slaapkamers, evenveel badkamers, een zwembad en een basketbalveld zijn inbegrepen in de prijs. Als ze dat wenst, zou ze de tuin kunnen connecteren met die van de buurvrouw… want dat is zij zelf. Haar eerste huis kocht Adele in 2016 voor 7 miljoen euro, in 2019 kwam daar een villa van 9 miljoen euro aan de overkant van de straat bij omdat ze wilde dat haar ex-man en zoontje Angelo in de buurt bleven wonen.

De reden waarom er een derde pand bijkomt, is niet bekend. Mogelijk heeft het met een ander nieuwtje te maken dat de ronde doet. Er duiken immers steeds hardnekkigere roddels op over haar romantische leven. Zo zou haar relatie met rapper Skepta (38) opnieuw zijn aangewakkerd. Is er iemand op zoek naar een liefdesnestje? Om geld zit de zangeres in ieder geval niet verlegen, want haar vermogen wordt geschat op zo’n 150 miljoen euro.