Kimmer Coppejans staat in de kwartfinales op Challengertoernooi in Amersfoort

Kimmer Coppejans (ATP 191) heeft zich donderdag geplaatst voor de kwartfinales van het Challengertoernooi in het Nederlandse Amersfoort (gravel/44.280 euro). De ingeweken Hammenaar versloeg in de achtste finales de Nederlandse kwalificatiespeler Gijs Brouwer (ATP 440) na één uur en achttien minuten in twee sets (6-3 en 6-4).