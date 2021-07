Als baby waren ze wereldnieuws, nu wil helft van Vlaamse zesling dat overdoen op Spelen in Tokio

Het zouden er drie zijn. Misschien vier. Maar het werd geheel onverwacht een zesling. Hun geboorte was wereldnieuws; nu blinken Bruno, Tom en Arne Vanhove (37) uit in de minst bekende van de paralympische sporten: goalbal. Alle drie zijn ze geselecteerd om binnenkort naar Tokio te vertrekken. “We hebben brons gehaald op het EK en op het WK en daar spreekt niemand over. Nochtans is dat een veel grotere verwezenlijking dan dat we toevallig deel van een zesling zijn.”