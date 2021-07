Philippe Gilbert en Chris Froome redden man uit ravijn: “Hij was serieus toegetakeld”

Het moeten herkenbare taferelen geweest zijn voor Philippe Gilbert. Drie jaar geleden knalde hij immers zelf nog over een muurtje en belandde hij in het ravijn tijdens de afdaling van de Portet d’Aspet. Er werd toen zelfs gevreesd voor zijn carrière nadat hij door die val zijn knieschijf brak. Gilbert herstelde evenwel. Hij twijfelde dan ook geen seconde om samen met Chris Froome de onfortuinlijke wielertoerist te hulp te snellen.

“Na de rit waren we terug naar de voet aan het afdalen, toen we zagen hoe een wielertoerist een bocht miste en zo’n twintig meter diep het ravijn in viel. Samen met Chris Froome en Juul Jensen ben ik gestopt om hem te helpen’, doet de renner van Lotto Soudal zijn verhaal. “Zo’n dingen komen bijna nooit in de media, maar het hoort ook bij de Tour. Bijna 20 minuten hebben we daar verloren. De man was serieus toegetakeld, dus we hebben ook de hulpdiensten moeten bellen.”