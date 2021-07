Veranderingen op coronakaart: België wordt oranje, Spanje kleurt helemaal rood en donkerrood

Het ECDC brengt wekelijks een stand van zaken van de Europese reisbestemmingen uit. Dat gebeurt in de vorm van groene, oranje en rode kleurcodes op een kaart. Tot vanmorgen kleurde Vlaanderen nog groen. Maar door het stijgend aantal besmettingen paste de ECDC de kleurcode voor ons land aan. Het hele land kreeg nu oranje.

Ook voor Spanje ziet de situatie er nu anders uit. Tot vanmorgen was er slechts een klein deel van Spanje rood. De rest van het land was oranje. Nu kleurt Spanje helemaal rood en zijn grote delen zelfs donkerrood. En ook onze noorderburen en Luxemburg kregen rood van de ECDC. Ook in Letland ziet het er opnieuw slechter uit. Daar ging het van groen naar oranje.

Grote delen van Zweden kregen wel opnieuw een groene kleur, maar in het noorden van het land blijft oranje gelden.

(sgg)