Ploegmaats Teuns hebben knop omgedraaid na politie-inval: “Ze vonden niets, want we hebben niets te verbergen”

“We kwamen super laat. Het was al negen uur ‘s avonds. En direct daarna stond het vol politie”, vertelde de Sloveense kampioen Matej Mohoric donderdagmiddag in Pau voor de start van de achttiende etappe, nadat woensdagavond de Franse politie binnengevallen was in het teamhotel van Bahrain-Merida. “Het voelde toch een beetje weird aan, want als renner heb ik nog nooit geëxperimenteerd met doping, of van dichtbij ermee te maken gehad”, aldus de Tourritwinnaar van Le Creusot.