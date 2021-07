LIVE TOUR. Krijgen we spektakel in de laatste bergetappe?

Ronde van Frankrijk

Donderdag wacht de laatste bergrit, met ook de derde aankomst bergop. De laatste Pyreneeënrit is kort, maar krachtig. Een nerveuze rit met slechts twee Pyreneeënreuzen op het programma, allebei cols buiten categorie: eerst de Tourmalet (2.115 meter) om dan aan te komen in het skioord Luz Ardiden. Een laatste kans voor de klimmers om in het klassement voorsprong te nemen op de betere tijdrijders. Volg het hier live!