Greet Minnen staat in de kwartfinales op WTA-toernooi in Praag

Greet Minnen (WTA 122) heeft zich donderdag geplaatst voor de kwartfinales van het WTA-toernooi in de Tsjechische hoofdstad Praag (hardcourt/235.238 dollar). De 23-jarige Kempense, het negende reekshoofd, haalde het na één uur en 47 minuten tennis in twee sets (6-3 en 7-6 (7/3)) van de Russische Anastasia Gasanova (WTA 171).

Minnen neemt het bij de laatste acht op tegen de winnares van het duel tussen de Australische Storm Sanders (WTA 141) en de Spaanse Nuria Parrizas Diaz (WTA 117).

Later op de dag komt ook Ysaline Bonaventure (WTA 127) nog in actie in de achtste finales in Praag. Zij treft de Tsjechische Barbora Krejcikova (WTA 13), het tweede reekshoofd en vorige maand nog winnares van Roland Garros. In het dubbelspel ging Bonaventure er woensdag, aan de zijde van de Zwitserse Leonie Küng, uit in de kwartfinales.