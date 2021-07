André Hazes gaat samenwonen met zijn Sarah

Voor André Hazes (27) mag het vooruitgaan in het leven. Hij heeft net met zijn vriendin Sarah van Soelen (25) een eigen huisje gekocht en gaat officieel met haar samenwonen. Dat laat hij weten op Instagram.

“Mooie dag vandaag. Sleutel van ons eigen huisje. Trots”, zo staat te lezen bij een vrolijke foto van het koppel, en foto’s waarbij ze contracten ondertekenen. Het koppel heeft in april hun relatie bekendgemaakt aan de buitenwereld. Al in mei was duidelijk dat ze een huis zouden hebben gekocht in de Rotterdamse wijk Hillegersberg, niet zo ver van de villa waar Monique Westenberg, de ex van Hazes, woont met hun zoontje André (4).

(eadp)