Chris Froome voor de start van de achttiende rit: “Ik heb me nog nooit zo gesteund gevoeld door Franse publiek”

Chris Froome bakt er weinig van, maar zit voorlopig nog in het Tourpeloton. Daar is hij blij mee, hoewel de Brit donderdagmiddag in Pau 134ste stond op 3 uur, 39 min en 23 seconden van Tadej Pogacar. “Ik heb me nog nooit zo gesteund gevoeld door het Franse publiek.”

“De mensen zijn fantastisch. Ze weten wat er gebeurd is twee jaar geleden. Heel mijn revalidatie deed ik in dit land. Ik spreek veel beter Frans ondertussen en ik voel dat de band veel groter is geworden.”

“Ik hoop Parijs te halen, al moet ik daar eerst nog zien te raken. Alleen al opnieuw deel uitmaken van dit peloton, was voor mij een grote stap voorwaarts. In geen enkele koers in de wereld wordt er aan zo’n snelheid gereden als hier. Je kunt elke versnelling achter elke bocht gewoon niet simuleren op training. Onmogelijk. Dat vond ik het allermoeilijkste bij mijn terugkeer. Dat koersritme opnieuw oppikken. Zelfs al ben ik het overgrote deel van de Tour achterin hard aan het lijden, dit is heel goed voor mij. Ik voel me ondertussen veel meer op mijn gemak in het peloton als dat voor deze Tour het geval was.

Van wat er voorin gebeurt, weet ik niets. Maar toch kan ik wel voor mezelf het grotere plaatje zien. Hopelijk is deze Tour een opstap naar mijn vroegere niveau”, aldus de viervoudige Tourwinnaar die voor het eerst sinds zijn crash van juni 2019 er opnieuw bij is.

Blijven doorvechten

Froome stelde vast dat de jongste jaren altijd één ploeg “heel dominant is”. “Toch wat de controle over de Tour betreft. Ik ga niet zeggen dat UAE Team Emirates de Tour niet controleert, maar het is toch helemaal anders dan de afgelopen vijf edities. Ze laten de koers meer open. Er waren meer teams die een bepaalde dag de controle wilden nemen over de rit. Ik zag een veel meer ongecontroleerde koersstijl van de leidersploeg in vergelijking met de afgelopen jaren. Ineos-Grenadiers begon met vier renners in Brest. Dat was an sich al een andere koersstijl dan anders. Dat zag ik nooit eerder. Het was een andere Tour voor deze ploeg. Rekening houdend met alle crashes de eerste week, reden ze vrij snel achter de feiten aan. Ook Richard Carapaz heel snel. Ongelukkig genoeg voor hen, maar veel klassementsrenners verloren de eerste week al de Tour. 50 procent kon je al door crashes en de daarmee gepaard gaande blessures afschrijven. Zelf blijf ik doorvechten. Ik probeer de droom om ooit nog eens mee te vechten voorin levendig te houden. Om die reden zal ik hard verder blijven werken”, besloot de 36-jarige Brit van Israel Start-Up Nation. (bvc/hc)