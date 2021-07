Vier lichamen aangetroffen in Verviers

Vier lichamen zijn donderdag aangetroffen in het arrondissement Verviers, zo is vernomen van het parket van Verviers.

De slachtoffers zijn om het leven gekomen door de zware regenval die momenteel in de regio valt. Er is nog geen duidelijkheid over de identiteit van de slachtoffers of de plaatsen waar de stoffelijke resten zijn gevonden.

De Civiele Bescherming is verantwoordelijk voor het identificeren van de slachtoffers, aldus het parket.