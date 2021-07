Straten in Binderveld en Wijer afgesloten door wateroverlast

Door de hevige regenval zijn donderdag een aantal straten op grondgebied Nieuwerkerken ondergelopen en afgesloten. Dat was het geval voor de Leemstraat en Daalstraat in Binderveld en de Grotestraat in Wijer.

In Binderveld liepen grote stukken van de Daalstraat en de Leemstraat onder water. De politie sloot ter hoogte van de Diestersteenweg de straat dan ook af. Ook de Grotestraat in het centrum van Wijer liep onder. Ter hoogte van slagerij Vandevelde is de straat afgesloten voor verkeer. De gemeente vraagt bestuurders daarom om het centrum van Wijer te vermijden. “Alle wachtbekkens zijn in werking. De situatie wordt continu gemonitord door de hulpdiensten”, zo laat de gemeente nog weten. Het noodnummer 1722 is geactiveerd en kan gebeld worden voor niet-levensbedreigende hulp (wateroverlast, stormschade ...). Ook online aangifte mogelijk via www.1722.be. Zo blijft het noodnummer 112 vrij voor de echt levensbedreigende noodoproepen. len