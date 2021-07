Lewis Hamilton wil oorzaak gebrek aan diversiteit in de F1 vinden: “Waarom ben ik de enige zwarte?”

Eerder deze week maakte de ‘Hamilton Commissie’ de bevindingen van haar onderzoek bekend en die lijkt te bevestigen dat er inderdaad gewerkt moet worden aan het meer divers en inclusief maken van de sport.

“Ik ben sinds mijn achtste aan het racen. Ik ben 36 jaar oud nu, mijn vader en ik zijn de enige mensen met een kleur die ik al die jaren in de sport heb gezien,” vertelde Hamilton in een video van Mercedes. ”Ik ben naar de Formule 1 gegaan en er zijn misschien één of twee mecaniciens geweest en er zijn amper mensen uit Azië in de sport.”

Volgens Hamilton heeft het verschil niets te maken met de capaciteiten van de personen met een verschillende etnische achtergrond.

Geen gebrek aan intelligentie

“Als ik rond mij kijk dan moet er een reden zijn,” aldus Hamilton. ”Het is niet omdat de minderheden een gebrek aan intelligentie hebben. Er moet een dieperliggende reden zijn waarom er niet meer diversiteit is.”

Uit het onderzoek van de ‘Hamilton Commissie’ zou ook gebleken zijn dat er inderdaad minder ’zwarte’ mensen aanwezig zijn in de Formule 1. Er zouden minder afgestudeerden van een ’zwarte’ afkomst voldoen aan de criteria alsook minder personen daarvan doorstromen naar de Formule 1 of de autosportwereld. Daarnaast zouden velen van hen geconfronteerd worden met racisme.

Meer diversiteit en inclusieve samenleving

“Ik ben er van overtuigd dat we moeten pushen voor een samenleving die meer inclusief en divers is,” aldus Hamilton. “Ik kreeg deze ongelooflijke kans. Ik ben niet bang om mijn stem te gebruiken om anderen te helpen. We werken als team samen om de jongeren meer kansen te proberen geven en om mensen te doen inzien dat ze kans maken in de autosportwereld, dit terwijl ze zelf misschien zelf niet gedacht hadden om een carrière in de autosport te kunnen nastreven.”

Hamilton is er ook van overtuigd dat er in de autosportwereld voldoende verschillende jobs zijn. “Het draait niet alleen rond racepiloten of engineers. Er zijn heel wat mogelijkheden om een job uit te voeren. Er zijn heel wat verschillende niveau‘s waarop men aan de slag kan gaan. Er is niet veel diversiteit momenteel en ik vind het enorm belangrijk om de sport meer divers te maken. Nieuwe ideeën die van mensen met een verschillende achtergrond komen gaan de samenleving alleen maar beter maken. Het gaat onze sport ook alleen maar beter maken.”

