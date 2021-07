Renson keert volgend jaar terug als sponsor bij Quick-Step Alpha Vinyl Team

Renson kwam acht jaar geleden voor het eerst in de wielrennerij. Dat gebeurde niet toevallig bij de ploeg van Patrick Lefevere. Einde 2015, na drie leuke jaren, werd de ‘achterwerksponsor’ vervangen door Lidl.

Het was op advies van Lefevere zelf dat Renson het driejaarscontract niet verlengde omdat de West-Vlaming een financieel interessantere partner-sponsor had gevonden. Omdat dit bedrijf wél het nut inzag van sponsoring in de wielerwereld trok het naar de WorldTour-ploeg van Iwan Spekenbrink. Met Renson op zijn achterwerk werd Tom Dumoulin vier jaar geleden Giro-winnaar. De West-Vlaamse gigant haakte evenwel voor dit jaar af bij Spekenbrinks ondertussen tot Team DSM omgeturnde ploeg. Renson verkoos om een sabbatjaar te nemen, maar komt dus vanaf volgend seizoen in alle glorie terug. Daarnaast sponsort dit snel ontwikkelend West-Vlaams bedrijf ook al decennia eersteklasser Zulte Waregem.

Tom Dumoulin won in 2017 de Giro. — © AFP

Op de tweede rustdag in de Tour al kondigde Patrick Lefevere aan dat het team volgend jaar Quick-Step Alpha Vinyl Team zal heten. Dat de naam vaststaat voor 2022. Vanaf 2023 wordt verwacht dat Soudal, de cosponsor van Lotto, in zee gaat met de ploeg van Lefevere, maar op vragen in die richting weigert de West-Vlaamse ceo van de WorldTourploeg, in te gaan. Quick-Step zelf, de hoofdsponsor van The Wolfpack, heeft sinds mei een overeenkomst tot einde 2017 met Lefevere.