In Voeren schoten brandweermannen woensdag al ter hulp. — © Tom Palmaers

HASSELT/LUIK

Sinds woensdag is Defensie ingezet in de provincies Luik, Namen, Luxemburg en Limburg om steun te verlenen bij de overstromingen. Legervrachtwagens rijden af en aan om mensen te evacueren, brandweermensen ter plaatse te krijgen of materiaal zoals zandzakken, veldbedden en pompen aan te voeren.