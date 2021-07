Ook wielerwedstrijd Volta Limburg Classic is in gevaar door wateroverlast

Het is onzeker of de Volta Limburg Classic, een Nederlandse wielerwedstrijd door Zuid-Limburg, zondag kan doorgaan. Koersdirecteur Roy Packbier vreest dat 40 tot 50 procent van het parcours momenteel onder water staat. De organisatie voert donderdag overleg met diverse partijen en beslist uiterlijk vrijdagochtend of de wielerwedstrijd kan doorgaan.

“In eerste instantie gaat ons medeleven uit naar de regio, met name naar onze vrijwilligers en medewerkers die nu echt in de problemen zitten”, zei Packbier donderdag. “We zijn overvallen door de ramp die zich momenteel voltrekt. Het is de vraag of we überhaupt kunnen fietsen.”

LEES OOK. Voedseltekort dreigt in Valkenburg, honderden mensen zitten vast zonder stroom en gsm

Zaterdag staat de toertocht op het programma, waarvoor 1.500 fietsers zich hebben ingeschreven. Zondag is de Volta Limburg Classic voor mannen (175 deelnemers) en vrouwen (150 deelneemsters). Packbier beschikt naar eigen zeggen over “het sterkste deelnemersveld ooit”, met onder anderen Europees kampioen Giacomo Nizzolo, Alexander Kristoff, Fernando Gaviria en Nederlands kampioen Timo Roosen.

© Volta Limburg Classic

Intern overleg

De Volta Limburg Classic (voorheen bekend als de Hel van het Mergelland) gaat door het Limburgse heuvelland en de Voerstreek. De koersdirecteur stapte donderdagochtend al vroeg op de fiets om het parcours, met start en finish in Eijsden, te verkennen. “Ik denk dat 40 tot 50 procent van onze route nu niet begaanbaar is”, aldus Packbier. “Het wordt vanaf vrijdag zomers weer, maar we weten niet wat het water gaat doen. We gaan intern overleggen en ook met de diverse overheidsinstanties. We willen graag een wedstrijd organiseren, maar het is ook niet zo dat we de koers willen doordrukken.”

LEES OOK. Water in Moelingen staat meter lager, maar bewoners mogen nog niet terug

De Volta Limburg Classic zou begin april worden verreden, maar de organisatie besloot vanwege de toen geldende coronamaatregelen om de wedstrijd te verplaatsen naar juli. Vorig jaar ging de koers niet door vanwege het coronavirus. De Zwitser Patrick Müller won de laatste editie in 2019.