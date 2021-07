LANAKEN

In Herbricht, het piepkleine gehucht in de winterbedding van de Maas, kijken de bewoners met spanning naar het stijgende water van de rivier. De toegangsweg staat al onder water, de huizen gelukkig nog niet. “Het is 41 jaar geleden dat we een overstroming in de zomer hebben gehad. Hopelijk komt het niet zo ver”, klinkt het.