Bestellingen worden op digitale schermen gedaan — © Chick & Cheez in Luik

Chick & Cheez, zo heet de nieuwste telg van QSRP, het moederbedrijf van onder andere Quick en Burger King. Het eerste filiaal opende in Luik, maar ze mikken op een veertigtal in 2024. Daarmee lanceren ze een stevige concurrent voor kippenketens zoals KFC, BFC, BelChicken en Hector Chicken. Experts zien dat kippenrestaurants in de lift zitten.