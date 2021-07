Real Madrid lijdt 300 miljoen euro inkomstenverlies maar boekt toch lichte winst

Na aftrek van belastingen hield Real Madrid na het seizoen 2020-2021 874.000 euro over. Na het seizoen 2019-2020 was dat 313.000 euro.

“Daarmee zijn we één van de weinige topclubs in Europa die de voorbije twee jaar geen verlies hebben geleden”, klopte Real zich trots op de borst. Volgens een UEFA-studie bedroegen de operationele verliezen bij de Europese clubs in de seizoenen 2019-2020 en 2020-2021 samen zo’n zes miljard euro.

Real Madrid wijt de kleine winst aan “intense besparingsmaatregelen in alle gelederen van de club”. De Madrilenen deden geen grote inkomende transfers, terwijl Achraf Hakimi en Sergio Reguilon werden verkocht en grootverdiener James Rodriguez de club transfervrij verliet. Clubicoon Sergio Ramos vertrok vorige week na het aflopen van zijn contract naar PSG.

De club wil ook deze transferperiode nauwlettend de uitgaven controleren. “De huidige voorspellingen geven aan dat het herstel van de club naar de situatie van voor de pandemie nog niet voor meteen is”, klinkt het. “De club zal blijven proberen de uitgaven in de hand te houden.”