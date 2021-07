Duizenden geëvacueerden, een tiental woningen die ingestort zijn door de druk van het wassende water, dorpen die volledig afgesloten zijn van de buitenwereld en nog erger: verschillende doden en vermisten. De zondvloed van de afgelopen uren en dagen zorgt in de provincie Limburg en in het oosten van Wallonië voor chaos en drama. En de dreiging is nog niet voorbij. Een overzicht.